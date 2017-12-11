經長承諾 電價明年十月前傾向不調漲

2017-12-11 11:08

〔記者黃佩君／台北報導〕近期油價波動，外界預期明年國際燃料價格將上漲，恐帶動油電價格雙雙調升。經濟部長沈榮津今表示，目前四月將檢討電價，但會透過電價穩定基金，讓調漲的機會「壓到幾乎沒有」；這也意味在明年十月第二次審議電價前，電價將會持穩。

今年底油價出現較大漲幅，外資也預期明年油價將會緩步上漲，預測價格甚至喊出高達每桶75美元，外界也憂慮隨國際油價上漲，明年又將再度發生「油電雙漲」情況。

台電、台糖今赴立院經委會進行詢答，民進黨立委黃偉哲詢問未來一年電價可能走向，沈榮津表示國際趨勢大概是朝向上漲的方向，但因電價調漲會影響到物價，會審慎處理。沈榮津也強調，電價須尊重電價審議委員會的決議，但因目前台電仍有穩定基金，希望能讓電價不調漲。

由於電價將於明年四月、十月分別進行調整，沈榮津表示，在四月檢討電價時，「我們會透過電價穩定基金，讓電價調漲的機會壓到幾乎沒有。」黃偉哲再度詢問「一直到明年十月前不會漲？」沈榮津也再次承諾，會透過穩定基金進行平穩操作。

根據台電「電價平穩補充報表」，去年基金規模為356億元；今年3月委員會又決議台電繳納501億元進入平穩基金，目前基金規模約857億元，約可支應每度上漲0.4元左右漲幅。

而民進黨立委林岱樺也關心電價穩定基金是否足夠支應漲價。她表示根據今年燃料市場價格估算明年發電燃料成本，就已經比台電107年度預算編列的多出285億了，「是否電價穩定基金一但用完，就要漲電價？」

台電董事長楊偉甫則表示，107年度台電編列預算仍有盈餘，雖燃料支出有增加，但發電度數增加，因此收入也增，最後總年度盈餘仍有89億。楊偉甫也說，是否動用到電價平穩基金，仍要視台電盈餘的狀況，目前對明年燃料價格都是用推估狀況，明年電價波動的情況「可能還是蠻小的。」