兩蔣前總統3件好事？ 教育部、文化部無法回答

民進黨立委吳思瑤認為，中正紀念堂將來勢必轉型，提出可改成「國家人權博物館」的總館。（記者吳柏軒攝）

2017-12-11 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今天召開「促進轉型正義條例」相關政策因應的專題報告，讓立委質詢文化部、教育部、故宮等，要政府提出將來施政，民進黨立委關注威權象徵移除與轉型等，國民黨則盼「功過並呈」，要官員說出兩蔣的3件好事，但文化部、教育部等首長認為應優先還原威權歷史，威權追思不須重新教育大家，無法正面回答立委提問。

國民黨立委陳學聖一上台，先針對白色恐怖時期的不當審判等歷史，表達深深的遺憾跟道歉，承認是永難平復的傷痛，而平復司法不公是不分黨派都該追求的正義目標，但質疑剛通過的「促轉條例」只鎖定斷代，卻無慰安婦、原住民、土地、勞工等討論，更擔憂政府對兩蔣僅單方面解釋，「難道蔣中正、蔣經國只有萬惡？」要文化部、教育部說出3件兩蔣的好事。

但文化部長鄭麗君認為，不適合提出兩蔣的功過報告，因轉型正義目前有大量的人權受害歷史要優先還原，至於兩蔣的追思，過去威權時代已談得夠多，不須文化部重新教育大家；教育部長潘文忠也僅表達，需透過促轉條例中的委員會機制，作適法研商。

陳學聖遺憾認為民進黨版的促轉只談「過」、不談「功」，轉型條例應全面且功過並呈才能達到社會和解，指出如故宮國寶就受黨軍保護，認為蔣中正於此有貢獻，故宮表態，而故宮院長林正儀認為，此情況特殊，蔣在整體在保護文物方面，是有貢獻，未來推動促轉，故宮也可作為人權教育場址。

民進黨立委陳亭妃則認為，促轉條例有太多要平反的歷史真相，如228白色恐怖受難家屬，還有許多人不了解自己家人被做了何種處置，其他國家也多成立真相與和解委員會，把獨裁歷史公諸於世；立委吳思瑤也具體建議，應讓中正紀念堂改為「國家人權博物館」的總館，另還應規劃過去45處因威權統治留下的「不義遺址」啟動系統保存。