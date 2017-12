《Getting Over It with Bennett Foddy》是一款有懲罰性質的攀岩遊戲,最近讓許多實況主入迷,紛紛直播崩潰實錄。(圖片取自Steam)

2017-12-11 11:16

〔影音新聞/綜合報導〕最近有一款PC小遊戲《Getting Over It with Bennett Foddy》在網路爆紅,遊戲開發者便是來自澳洲的Bennett Foddy本人,他同時也在紐約大學擔任遊戲設計的助理教授。

在這款《Getting Over It》中,玩家需要扮演成一個鐵桶男子,用一根鐵槌爬到頂端,全程使用滑鼠來操作主角手中的鐵鎚,還要拿捏好鐵鎚的角度、伸展的距離等。然而看似簡單的設計,操作起來卻超困難,很多人玩了好幾個小時竟然還在原點,被實況主喻為「史上最難的遊戲」。

FB粉專「Songsen 宋聖」就分享他玩這款遊戲的實況,被網友瘋狂轉載,紛紛表示看玩家崩潰的樣子莫名有點生火,讓平常沒有在接觸遊戲的人也看得也超入迷!也有玩家留言分享自身經歷:「從早玩到晚,結果還在差不多的位置,超自虐」、「手殘的人會玩到腦羞」、「你會發現人生剩下怒氣」。