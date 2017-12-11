鍾情低音提琴 陳雅婷繪畫紓壓

2017-12-11 10:35

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市德光中學國三學生陳雅婷，國小6年級才愛上低音大提琴，開始學習低音琴，長時間投入練習的努力獲得佳績回報，在甫落幕的南市106學年度學生音樂比賽低音提琴獨奏獲得第一名。

陳雅婷身材嬌小，常需要抱著比自己高的低音提琴參加演出和比賽，在家人的支持和老師的鼓勵中，要花許多時間練琴，還要兼顧國中課業，全靠自制力和堅持的毅力。

課餘時，陳雅婷也愛繪畫，她說，畫畫幫助她紓解壓力，而她的作品也受到師長肯定，校方還預計為她辦特展。