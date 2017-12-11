台江大道1年鋪6次民眾開罵 今天改善重鋪

2017-12-11 10:29

〔記者蔡文居／台南報導〕去年5月才完工通車的台江大道一段，完工1年多，光今年就已刨除補鋪柏油，先後已重鋪了6次，月初剛鋪完又出問題，民眾「凍袜條」，痛批挖了又補，補了又挖，品質太爛了。今天上午承包廠商派人再次前往加封柏油改善。

工務局表示，台江大道一段鄰近總頭寮及和順工業區，為當地工業區的主要聯外道路，路面在工廠運載貨物、產品重車長期輾壓下，時有下陷情況發生。工程主辦單位為營建署南區工程處，在市府要求下已多次改善。最近承包廠商於12月7日再次派員改善，對於這次改善處有部份發生跳動小碎石現象，營建署南區工程處已要求承包廠商今天再次進場改善相關缺失，以保障行車安全。

和順工業區理事長陳文祥質疑，因當初道路設計沒考量重車問題，才造成路面一挖再挖，當地鄰近工業區，重車進出頻繁，但道路只設計20公噸的承載重量，根本不符合實際需求，導致短短500公尺，至少補了10處大補丁，難看又影響行車。

陳文祥說，尤其上週五晚上下雨，重鋪的柏油遇上水後，再經過重車輾過，竟然碎成一片，一顆顆的小碎石，來往的機車騎士如果稍不注意，很容易滑倒造成車禍。前天他通報環保局清潔隊協助清理後，沒想到昨天同樣的情形再度發生。希望今天不要再只是東補西補，而是能徹底改善道路品質。