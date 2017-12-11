意遊月津 鹽水商圈意麵節起跑

2017意遊月津—鹽水商圈意麵節今日起跑，品嚐鹽水意麵等特色小吃，集章摸彩送大獎，歡迎民眾來月津趣淘。（記者王涵平攝）

2017-12-11 10:37

〔記者王涵平／台南報導〕2017意遊月津—鹽水商圈意麵節今日起跑，品嚐鹽水意麵等特色小吃，集章摸彩送大獎，歡迎民眾來月津趣淘。

活動由鹽水區公所和鹽水月津商圈發展協會首次籌辦，12月16日上午在鹽水區中山路（八角樓旁）辦理，包括「集章摸彩樂（頭獎為Apple Iphone 7 Plus）」、「特色意麵試吃」、「才藝表演」、「小農市集」等精彩內容。

鹽水區長呂煌男表示，結合鹽水特色景點（八角樓、武廟、護庇宮）及特色店家美食小吃體驗，透過「集章摸彩樂」讓遊客享受鹽水在地風華與濃濃的人情味。

發送摸彩券讓民眾於即日起至12月16日止於鹽水「八角樓」、「護庇宮」、「武廟」及鹽水區內任一店家消費蓋章，集滿6個章即可參加抽獎。活動現場有頑皮世界提供卡哇依的吉祥玩偶拍照打卡及優待券供領取，民眾攜帶摸彩券於12月16日早上於活動現場將摸彩券投入摸彩箱，可以立即抽「即時樂」（即時樂獎項約有900份，相當豐富），獎項包含Apple Iphone 7 Plus一部、華碩ZENPAD 9.7吋六核平板五部、自行車五部等大獎，歡迎大家一同參與，把大獎帶回家。

商圈協會理事長林群超表示，商圈自104年11月成立以來，目前會員店家有58位，鹽水有「從新街頭吃到草店尾」的寫景諺語流傳下來，印證鹽水小吃的多樣性與豐富性。