盛祥門龍獅戰鼓團開拍電影 可望締造國片3項紀錄

盛祥門龍獅戰鼓團開拍電影「弄獅文化之世界獅王」，可望締造國片3項紀錄。（記者陳文嬋攝）

2017-12-11 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光盛祥門龍獅戰鼓團昨開拍電影「弄獅文化之世界獅王」，團長張為盛自編自導自演自組樂團自唱，17國百隻獅隊明年將來台競技，並將與200輛超跑封街遊行，打破金氏世界紀錄，成為全劇精彩片段，電影將於明年暑假上映，可望締造國片3項紀錄。

高市盛祥門龍獅戰鼓團連續10年代表台灣出國比賽，曾奪下香港第四屆亞太區冠軍，多年來協助陸、海、空軍成立醒獅團，還受邀到韓國等巡迴演出，去年8月與明華園遠赴羅馬尼亞，發揚台灣民俗文化，打響國際知名度。

團長張為盛發願帶給台灣正面能量，貸款籌資3600萬元，成立盛祥門文化電影公司，自行導演、製片、攝影等，還組樂團創作「堅持的路」等12首歌，昨封街開拍電影「弄獅文化之世界獅王」。

電影「弄獅文化之世界獅王」昨封街開拍，藝人王彩樺、楚留香劇中飾演無花和尚名演員關聰、名導演劉尚謙等人均到場助勢，其中王彩樺、關聰也將於戲中演出，劉尚謙也將客串一角，還有9輛百萬超跑及旗袍妹列隊歡迎，場面熱鬧滾滾。

團長張為盛表示，電影團隊「金牌」陣容堅強，多次榮獲金馬獎最佳攝影獎、亞太影展最佳攝影獎張展，出任執行導演、攝影指導，金馬獎最佳攝影獎張宜敏也擔任該劇攝影師，多次榮獲金馬獎、金鐘獎最佳剪接師陳曉東，也將協助該劇剪輯。

最受矚目的是，電影邀請國軍醒獅團將入鏡尬舞技，並於明年1月於高雄舉辦世界獅王爭霸賽，17國100多隻獅隊將來台競技入鏡，打破全球世界獅王比賽紀錄，可望創下金氏世界紀錄。

張為盛指出，電影也將封閉七賢、五福路口，出動高屏法拉利、保時捷200輛百萬超跑，與100多隻獅隊走上街頭，舉辦「為下一代幸福」大遊行，為弱勢族群請命，凸顯問題籲請政府重視。