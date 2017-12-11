中國團客增溫？ 蘇澳新站旅客數重回4千大關

2017-12-11 00:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳新站是中國旅客往來蘇澳、花蓮的轉運站；開放中客來台旅遊，蘇澳新站日均進出站曾達7千多人次。但蔡英文總統上台後，因中國限縮旅遊與抵制，下滑到2千多人次。不過，站務人員透露，中國團體客有回溫跡象，今年11月，日均進出站突破4千人次，創下近一年新高。

中客來台旅遊，考慮蘇花公路安全問題，多選擇以蘇澳新站作為轉運站，遊客在蘇新站下車，轉搭火車前往花蓮，或從花蓮車站搭火車來蘇新站，再由遊覽車接駁北上。

蘇澳新站旅客多為團體客，中客約佔8成，該站旅客數也被視為中客多寡指標。2010年，蘇澳新站日均進出人數曾達到7千人新高。但從去年起，中國對台限縮遊客，蘇澳新站旅客數開始下滑，去年9月跌至低點2千8百多人，之後多在3千人次左右徘徊，往日榮景「回不去」。

不過，今年8月開始，蘇澳新站旅客數有「回溫」跡象，上個月旅客數甚至重回4千人次大關；這個月到5日止，平均每日也有4千7百多人次進出站，其中3日單日甚至超過5千8百人次進出，昔日團客蜂擁出站的榮景再現。

站務人員觀察，這些團客講話多是中國口音，進出蘇澳新站多集中在上午10點至下午1點之間，主要搭乘復興號、莒光號、區間車為主；蘇新站站長黃東墉說，去年底至今年中旬，車站日均進出人數多在3千人徘徊，11月成長趨勢明顯，中客確實有增溫趨勢。