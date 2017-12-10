小三通中客潮創新高 金門風獅爺商店街業績飆2成

2017-12-10 21:30

〔記者吳正庭／金門報導〕中國客循小三通到金門人數創新高，帶動金門商機，營業績效一直難以突破的台開金門風獅爺商店街今天表示，今年1至11月營收達3億4000多萬元，比去年同期成長近20%。

台開指出，今年1至11月的營收金額成長約5700萬元，比去年同期成長約19.8％，將近兩成，在目前台灣中客已明顯降低的情況下，金門風獅爺商店街不僅未受波及更逆勢成長，研判廈門湧進大批人潮至商場購物是帶動成長的主因。

台開指出，據移民署的資料統計，以今年中國「十一」長假為例，8天來有1萬6000人次的中國客造訪金門，10月1日至2日每天更超過4000人，其中10月1日小三通入境6036人，中國客就占了4164人，打破小三通單日入境新高紀錄，10月2日中客入境4020人，其中落地簽439人，更改寫新高。

業者分析，中國「五一」、「十一」長假，不僅帶動金門賣場及各景點湧現人潮，台開風獅爺商店街各專櫃工作人員更忙得不可開交，就是業績成長主因。

台開表示，12月活動將登場的還有第4屆拼圖大賽、創意市集活動，預估將帶進至少5000位人潮進入風獅爺商店街參訪購物，且另有企業與金門縣政府相關單位包場電影觀賞，也將帶來購物人潮。台開表示，金門為台灣與廈門交流往來的黃金通道，可擴大延伸至廈門與中國市場。