中壢國民運動中心外觀蓋的像醫院？新建處說話了…

中壢國民運動中心即將於明年1月完工，嶄新外觀甫亮相，有網友認為整棟建築物的外觀蓋得像醫院。（記者李容萍攝）

2017-12-10 21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資6億2000萬元興建的「中壢國民運動中心」，自104年12月30日開工，預計明年1月完工、明年暑假前開放營運，隨著工程鷹架近日陸續進行拆除，有網友卻PO文嘲諷外觀很像某家醫院，擔心到這裡運動被人誤會是去看病！

對此，市府新建工程處說明，中壢國民運動中心外觀以「流動」為概念，多處以曲線設計，象徵此區域為新街溪及老街溪流域，並以大面開窗，以增加自然採光與通風面積，周邊景觀工程也與既有的光明公園融合，加上雨水回收設計，可是獲綠建築標章的建築物。

新建工程處處長陳智仁還說，中壢國民運動中心位於三光路光明公園內，規劃興建地上7樓、地下2樓，總樓地板面積1萬7367平方公尺，汽車停車位112輛，機車停車位63輛，工程預算6億2000萬元，其中2億元由教育部體育署補助，預計明年1月完工，依「促進民間參與公共建設法」委託救國團經營管理。

中壢國民運動中心1樓規劃游泳池、SPA池，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，3樓及5樓為綜合球場，4樓為多功能訓練室、棋藝閱覽室，6樓為社區教室，7樓設置棒壘球打擊場，更是中壢運動中心的特色設施，不管其外觀如何？喜歡運動民眾仍期待早日開放。