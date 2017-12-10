尋求合作推動離岸風電 我大使：盼分享英國經驗

2017-12-10 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕為推動再生能源計畫，我國駐英大使、前外交部部長林永樂本月7、8日赴英國東北林肯郡（North East Lincolnshire）行政中心格林斯比（Grimsby）及克里索普斯（Cleethorpes）訪問。

綜合國內外報導，林永樂為實現台灣於2025年前將再生能源供電量自現有4.5%提升為20%目標，正積極與英國業內人士進行對話。

英國《每日電訊報》以「台灣大使參訪東北林肯郡尋找風力發電投資機會」為題報導，報導中引述林永樂說：「我們已經建立了一些海上風力發電計畫的試點，但我認為現在重要的是進行更多的投資和更多的技術，我們想看看能從英國找到什麼。」

林永樂表示，英國政府對此相當重視，今年10月下旬曾籌組英國產業與科技訪問團訪台，分享英國發展離岸風電產業的經驗及技術。

台英國會小組成員、下議員傅馬丁（Martin Vickers MP）則表示，他在7月時應台灣邀請訪台時，對於台灣致力於發展再生能源產業印象深刻，認為台英在此領域合作商機蓬勃。

林永樂一行，另拜會英國貨運量最大港口伊漢姆。駐處表示，此行有利台英未來持續推動再生能源、教育訓練、港口貨運及海產進出口等多面向的合作，共創互利雙贏。