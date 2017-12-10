「蒼蠅飛到身上也沒動」 香港大學生榮獲台灣「發呆王」

國際發呆比賽今天下午在松菸廣場舉行，最後由香港大學生陳棨豪獲得「發呆王」冠軍。（圖擷取自發呆比賽台灣站臉書）

2017-12-10 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕國際發呆比賽首度引進台灣，今天（10）下午在台北松菸廣場舉行，比賽時間長達80分鐘，最後由特地從香港來台參賽的大學生陳棨豪獲得「發呆王」冠軍。

發呆比賽由韓國發呆藝術家Woops Yang創辦，台灣團隊「八日週間」今年引進台灣，共同創辦人林苡秀表示，「目的是要提醒台北人要有意識地留一點時間給自己」。

揮別連日陰雨，今日台北難得放晴，參賽者們坐在松菸廣場發呆，主辦單位還因為天氣太熱，將90分鐘的賽程提早10分鐘結束。期間參賽者不得說話、睡覺、大笑，也不可使用手機，或是一切不像發呆的行為，經評審Woops Yang判定後便會遭到淘汰。

比賽結束後，由現場的觀眾投票再加上心率表現選出冠軍，心率表現越平穩的代表越進入「深度放空」。

來自香港科技大學的學生陳棨豪成為本屆「發呆王」，他表示，今天早上才從香港飛來台灣，沒想過會得第一名，以為在台灣人生地不熟，不會有人投票給他，直呼「超幸運！」

陳棨豪透露平常最常發呆的時候就是在課堂上，秘訣是「盯著一個地方一直看」，他規定自己在比賽期間一動也不能動，「就連蒼蠅飛到我身上也沒動」。最後由主辦單位頒發發呆王獎盃及前進參加下屆國際發呆比賽的免費機票一張。