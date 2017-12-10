國手指控「補助1萬要繳3萬發票」 滑水總會這樣回

林芝韻控滑水總會補助1萬元，卻要求選手要交回3萬元的發票及收據。（圖擷自林芝韻臉書）

2017-12-10 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕曾替台灣拿下第一面滑水金牌的國手林芝韻，不久前講述自己因雪橇協會沒資金助她參賽，不得不放棄2018平昌冬奧，但在事件中提也一併揭露滑水協會「黑幕」，報導內文讓滑水總會與林芝韻槓上，林芝韻再控「滑水總會補助1萬元，卻要求選手要交回3萬元的發票及收據」。但滑水總會聲明反批林芝韻態度有問題，「未來不再提供任何協助」。

據《風傳媒》報導，林芝韻出示一份2016年亞洲滑水錦標賽的注意事項，上頭寫到訓練分成上下兩部分，每部分補助5000元，合計1萬元，但每部分要繳回1.5萬元、總額要3萬元的發票收據，單據額度不足將依比例扣回補助，還寫「單據若怕寫錯，可以空白繳回」，認為補助1萬元，卻要選手繳回3萬元的發票、收據，並不合理。

總會在聲明稱補助「4次60萬」及名譽理事長林廷祥多次贊助費用等等，林芝韻出示存摺打臉。另針對聲明中說「只要得獎，本會依然發放獎金」，林芝韻說，獎金是僅出現在2017紐西蘭的亞太滑水錦標賽，此前從未出現過。

對於補助金1萬元項目、收據要交回3萬元一事，滑水總會做出回應表示，補助是依比例，不是全額，支援選手方式各協會並不相同，花費要依憑據，比例多少，是各協會的管理範圍。

滑水總會還指出，有教練無薪、免費提供船隻、汽油並親自抽空來教學，林芝韻卻是要來不來，不出席也不知會，甚至遲到2小時，練習結束後不幫忙收拾整理，常藉故離開，批評林態度有問題，更諷刺「更前所未聞哪位選手能在訓練時拍美照經營粉絲頁，未來林一切發言均與滑水總會無關，也不再提供任何協助。」