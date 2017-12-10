東北季風挾帶境外汙染物南下 北台灣轉涼高溫降4度

今晚到明天又有一小股東北季風南下，天氣再度轉涼，北台灣高溫將比今日下降約4度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-10 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晚到明天（11日）又有一小股東北季風南下，天氣再度轉涼，北台灣高溫將比今日下降約4度，由於這波東北季風伴隨的冷空氣強度較弱，中南部仍將維持多雲到晴的天氣。

據《中央氣象局》報導，明天降雨方面，因東北季風南下，沿海風力增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區又會出現短暫雨，北部及東半部雲量也會增加，因此天氣再度轉涼。

溫度方面，北台灣整天介於13至19度間、花東17至23度，高溫比今天又下降3至4度；不過這波東北季風伴隨的冷空氣強度較弱，中南部仍將維持多雲到晴的天氣，中午前後高溫仍可達24至27度，但輻射冷卻效應影響，清晨局部地區將有12至14度的低溫，溫差可能超過10度，請適時調整穿著。

受到東北風影響，各沿海風力、風浪增大，尤其嘉義以北及台東、恆春半島將有9到10級左右的陣風，前往海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，明日受東北季挾帶少量境外污染物影響，中部以北地區為普通等級，局部時段可達橘色提醒。另雲嘉南及馬祖為橘色提醒，高屏地區及金門為紅色警示，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明日北台灣整天介於13至19度間、花東17至23度，中南部仍將維持多雲到晴的天氣，中午前後高溫仍可達24至27度。（圖擷自中央氣象局）