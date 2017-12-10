國際人權日 台北101及周邊大樓等地標點亮鮮明藍光慶祝

10日是國際人權日，包括台北101及周邊大樓等全球共有24座地標點亮鮮明藍光慶祝。（記者簡榮豐攝）

2017-12-10 20:27

〔記者簡榮豐／台北報導〕10日是國際人權日，包括台北101及周邊大樓等，全球共有24座地標點亮鮮明藍光慶祝。

為紀念聯合國於1948年12月10日通過了《世界人權宣言》，自1950年起，聯合國大會即將每年的12月10日訂為國際人權日。人權觀察組織（Human Rights Watch）日前宣布，這一天包括紐約、雪梨、台北、多倫多…等地，全球有24座地標將點亮藍光來慶祝世界人權日。

今年在全球閃耀藍光的地標有：紐約帝國大廈、邁阿密自由塔、芝加哥約翰·漢考克中心、舊金山市政廳、日內瓦大噴泉、法蘭克福聖保羅教堂、多倫多國家電視塔、多倫多内森菲利普廣場的3D市標、溫哥華卑詩體育館、黎巴嫩貝魯特國家博物館、雪梨歌劇院、台北101大廈及周圍12座大樓。

人權觀察執行長肯尼思・羅斯（Kenneth Roth）表示，照亮這些標誌性的建築，代表人權運動之光讓世界各個角落的人權侵犯無所遁形，而這群光亮的大樓，同樣象徵為全世界人權鬥士點燃希望的燈塔。」

副總統陳建仁今日也在出席由文化部舉辦的「2017世界人權日」感恩餐會時，不僅緬懷白色恐怖時期下的政治受難者、人權捍衛者，還表示政府將繼續努力追求落實百分之百人權的目標，持續為轉型正義而奮鬥，使台灣成為亞洲最具指標的人權國家。

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