新北第1條「類公車專用道」 明年7月新莊上路

新莊思源路路幅寬，尖峰時間公車量也達標，新北市交通局預計明年七、八月間最靠外緣的快車道作為類公車專用道，候車亭則在捷運橋墩下方。（記者葉冠妤攝）

2017-12-10 20:05

〔記者葉冠妤／新北報導〕相對於台北市已建置15條公車專用道，新北市卻受限道路路幅不夠寬、公車班次不夠多的條件限制，至今仍無半條專用道，不過配合捷運環狀線工程，新北市交通局選定新莊區思源路段，規劃1.6公里長的「類公車專用道」，往後候車亭將位於捷運高架橋墩下方，避免公車切換慢快車道，只是一般車輛仍可行駛該線道。預計明年7、8月就可啟用，若成效佳，日後更可能直接改作公車專用道。

新北市交通局綜合規劃科長林昭賢指出，交通局原先規劃構想是在思源路北向快車道最外線道做公車專用道試辦點，不過，因思源路公車量尖峰小時50至60班次，只剛剛好接近大眾運輸專用道門檻的60班次，交通局擔心建置專用道後，公車車流量不夠多，反倒成了閒置車道，因此才改作「類公車專用道」，讓一般汽車仍可行駛在該線道上。

林昭賢說，思源路上的「類公車專用道」，以長青街為起點，福德一街為終點，全長約1.6公里，行經5座候車亭，總經費約4200萬元，預計待北市捷運局將環狀線周邊環境復舊後，明年7、8月可望啟用。

林昭賢強調，該線道目前只是類似專用道功能，減少公車停靠時來回切換線道的危險性、提升行駛效率，不過交通局也預留了彈性規劃，啟用後會再觀察公車車流狀況，未來不排除改做專用道，限定公車行駛。