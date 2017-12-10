資格沒問題！陽明大學新校長卡關 遴選委員會再背書

2017-12-10 19:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學遴選第8屆校長由前疾管署長郭旭崧當選，卻被外界質疑僅具副教授資格，更疑似遭政治力介入，國民黨立委、監察委員質疑等影響教育部，而使其聘書卡關，陽明大學今下午邀集遴選委員重新為郭旭崧資格背書，盼教育部盡速通過人事、讓校務上軌道。

陽明校長遴選委員會召集人張鴻仁表示，今天會議從下午4點開始，21位委員有20人出席、達法定人數，在場委員都沒想到已經選出的校長人選竟會因相當教授資格問題被外界質疑，委員都認為，當初遴選時印象深刻，因郭旭崧以副教授、兼任講座教授的經歷參選，委員們都明白，且沒有異議。

張鴻仁表示，今天會議並非重選校長或投票，而是重新檢視過去召開的3次遴選委員會、檢視程序及法規，其中，依教育部102年函釋，針對校長資格的任用規範只要有「相當教授」的資格即可參選，所謂「相當教授」在函釋清楚寫明只要應具博士學位以及博士後8年以上教學研究等工作年資等資歷，一定程度放寬，讓大學選才。

陽明大學公衛衛生研究所政策與法律組副教授楊秀儀表示，自己因具法律專長而列席校長遴選委員會，郭旭崧的資格符合法規與遴選辦法，且國外如美國加州大學就曾聘過36歲的副教授當校長，帶領校務20多年，如今郭旭崧當選，也獲不少陽明師生的認可。

教育部：只是要求校方再次檢視程序

張鴻仁表示，郭旭崧在這次校長遴選中，由21名委員進行三輪投票，第一輪9名候選人之中獲15票，第二輪3名候選人中獲17票，第三輪2名候選人決戰獲17票，皆高票通握，只是過去未將郭的資格列入會議紀錄，今開會經委員會再次背書，紀錄將送進教育部，盼盡速通過聘任，讓校務上軌道。

教育部次長林騰蛟表示，郭旭崧因沒有教授資格而引發爭議，連監察院都來關心，只是要校方再次針對其資格進行檢視，若程序無誤，認定其具有「相當教授」的資格，符合法規及函釋，就會依法進行聘任。

陽明新校長郭旭崧當選後原定12月1日上任，但聘書被教育部卡關，目前由副校長高閬仙代理校長一職。