遊民躲餿水桶旁吃剩飯 警民齊心送暖助回家

苗栗通霄有民眾日前發現有個可憐遊民，蹲在廚餘桶旁撿剩菜果腹。（翻攝臉書「通霄人（讚）出來」）

2017-12-10 19:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕天冷但人心暖！苗栗縣通霄前天有名楊姓民眾在路上看到一遊民，疑似身有殘缺在寒冬中穿著破舊衣物，躲在餿水桶旁撿廚餘果腹，該善心民眾於心不忍，便買了飯糰、豆漿、便當等食物助遊民飽餐一頓，善心的楊男還告訴若肚子餓，可每天到大廟前向他領取食物，並將該遊民可憐境遇po上臉書「通霄人（讚）出來」，呼籲大家出力協助可憐人。

照片及貼文po上社團後湧入許多網友按讚鼓勵「善心會有好報」，也有許多網友留言「看了好心酸」。大家紛紛在市區尋找該遊民，各自貢獻一己之力，不但送餐送衣物，還有人提供資金，並不斷在臉書提供他的位置，最後連警方也動員協助找人，昨天將他帶回警局安置，並連繫上其家人帶回。

通霄警分局表示，該遊民家住彰化，因精神狀況不佳，每次被家人帶回家後，就又會離家出走四處流浪。這次看到鎮民如此熱心幫助，警方也覺得很感動。

可憐遊民在當地警民通力協助下順利回家，消息在臉書社團傳開，網友紛紛大讚「通霄是個溫暖有愛心的小鎮」，也有人直呼「希望能幫助更多人」。另還有店家老闆主動願提供熱粥給有需要的民眾，還有早餐店老闆留言表示願意提供早餐給他，而出手伸援的熱心楊男也表示：「原來做善事這麼開心」，大家的善舉讓這寒冷的冬天處處充滿溫暖人情味。