傻傻分不清？芥菜、酸菜、鹹菜、福菜、梅干菜原是一家

打開「醃缸文化」，客家傳統食材中的雪裡紅、酸菜、梅乾菜、福菜、鹹菜等，都是由芥菜醃製而來。（記者李容萍攝）

2017-12-10 18:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區公所、區農會於二期稻作收成後，輔導農會蔬菜產銷班農民栽種芥菜，芥菜熟成時再以傳統方式醃製成酸菜，每年農曆春節吃的長年菜，也是由芥菜轉變而來，初醃製的芥菜稱為「雪裡紅」，再繼續醃製則稱為「酸菜」，經久時轉為「福菜」、「梅干菜」，所以芥菜、酸菜、福菜、梅干菜「本是同根生」，差別在醃製過程不同，也完整呈現客家人勤奮節儉的個性；芥菜都在秋冬季節採收，有句俗諺說「六月刈菜假有心」，意指6月時節根本沒有芥菜。

桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市千人踩客家酸菜活動」，與市民一起學習製作客家美食，現在鐵路便當推出「桃園客家鐵路便當」，在華航機上也可以吃到客家醬菜製作的風味餐，市府期盼透過活動為客家美食傳承做示範，讓客家酸菜及醬菜可以像韓國泡菜銷售全世界。

鄭文燦表示，平鎮區公所、區農會以「百年醃缸味，千人共流傳」為主題，舉辦千人踩客家酸菜體驗活動，透過老中青三代共同參與，看見客家酸菜如何製作，傳承百年客家美食，也是桃園從「農場到餐桌」的食農教育。預計明年舉辦客家酸菜美食大會，讓各界看見傳統美食文化。

鄭文燦說，客家傳統食材中的雪裡紅、酸菜、梅干菜、福菜、鹹菜等，都是由芥菜醃製而來，天然發酵後具有乳酸菌、纖維質、蛋白質等高營養價值，千變萬化的製作類型，彰顯了客家人「愛物惜物」、「就地取材」的傳統，也是客家生活智慧。

鄭文燦還說，自己從小看著客家籍的祖母製作酸菜，這次千人踩客家酸菜活動是最好的食農教育，讓小朋友經由食材製作過程，將客家文化、生活智慧融入教育，未來也要請教育局研議將客家酸菜納入「天天安心食材」計畫，讓青農生產的傳統美食也能供應學校。