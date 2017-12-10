聆聽大里杙故事 立德社區親子開心共讀

大里立德社區今天舉辦「親子故事嘉年華」，吸引眾多親子到場聽故事同樂。（記者陳建志攝）

2017-12-10 18:56

〔記者陳建志／台中報導〕大里區立德社區為了培養小朋友閱讀興趣，並推動親子共讀，今天邀請陸爸爸說故事劇團到社居跟大小朋友說故事，除告訴大家關於大里杙的故事，也分享如何帶領小朋友說故事的方法，吸引約2百位親子到場同樂，石虎家族的虎媽現身會場更讓小朋友驚喜，因現場還準備充氣溜滑梯，讓小朋友都玩到不想回家。

大里立德社區發展協會理事長江和樹表示，小朋友從小養成閱讀習慣一輩子都受益，為了讓小朋友從小愛看書，也讓家長知道親子共讀的重要和方法，今天和立德里長謝燻翔一起舉辦親子故事嘉年華，邀請很會說故事的陸爸爸說故事劇團到場跟大家說故事。

今天現場吸引約200位家長和小朋友到場，陸爸爸說故事劇團特別告訴大家「大里杙」古地名的由來，讓小朋友知道原來大里在清朝曾經是繁華的港口，也和家長分享說故事的方法，提醒說故事前可用變魔術等小活動吸引小朋友注意，再帶領小朋友進入有趣的童話世界。

今天現場包括立委何欣純、市議員李天生、張芬郁和參與民進黨初選的林德宇等人都到場聽故事，還開心跟著親子互動同樂，石虎家族的虎媽也特別現身會場，許多小朋友看到，都開心的上前握手、拍照，成為現場最紅的明星。