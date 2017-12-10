烏日成功西路陡坡、急彎 上週又傳死亡車禍

烏日區成功西路一處陡坡，剛好又碰上近90度彎道，上週又有一位騎士自撞喪命，市議員吳瓊華要求市府研擬改善方案。（記者陳建志攝）

2017-12-10 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區成功西路是民眾通往烏日第九公墓和望高寮的通道，不過途中一處坡度近60度的陡坡，到了盡頭又碰上將近90度的彎道，不熟路況的單車和機車騎士，一不小心就會失控摔車受傷，上週又發生一名騎士不幸自撞身亡意外，市議員吳瓊華今天表示，該坡道多年來車禍頻傳，要求市府研擬改善方案，增設警示設施，避免意外一再發生。

市議員吳瓊華表示，烏日區成功西路可通往烏日第九公墓、望高寮夜景公園，還能銜接遊園路前往大肚、龍井，是許多當地民眾通行的道路，不過途中有一處近60度的陡坡，到了盡頭又碰上近乎直角的彎道，騎士只要速度稍快，就無法順利轉過彎道，多年來車禍頻傳，之前還有好心民眾在轉彎處掛上黃色雨衣示警，結果晚上視線不良，還讓人誤以為是「阿飄」，嚇出一身冷汗。

吳瓊華表示，市府之前計劃將成功西路全線拓寬，不過至今工程都未進行，每年該彎道報案和未報案的車禍和自摔意外至少1、20件，上週又發生一名南投的學生和同學相約騎車到望高寮看夜景，因路況不熟依導航指示走成功西路，卻在行經該彎道時衝出路面摔車自撞傷重不治。

吳瓊華表示，既然全線拓寬時程未定，要求市府儘快針對該彎道安全進行改善，除要求增設安全警示設施，更建議將下坡彎道左側的相思林剷除闢路，讓下坡的民眾能更清楚看到彎道，並增加該彎道緩衝空間。

市府建設局土木工程科長林昶穆表示，烏日成功西路的全線拓寬計畫，目前還在辦理環境影響評估與水土保持計畫審查，預計明年6月才能完成審查程序，後續作業與所需經費需視環評審查結果而定，既然該路段有安全疑慮，將會同交通局等單位會勘後，針對路幅、標誌、標線研擬改善方案，提升行車安全。