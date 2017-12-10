紀念國際人權日 高捷美麗島站音樂會人潮駐足

民政局今舉辦「人權紀念音樂會」，吸引大批人潮駐足聆聽。（記者陳文嬋翻攝）

2017-12-10 18:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年是聯合國大會通過「世界人權宣言」69周年，市府民政局今舉辦「人權紀念音樂會」，以音樂傳達對人權的熱愛及奮鬥不息的精神，紀念國際人權日。

民政局今於高捷美麗島站光之穹頂大廳，舉辦「珍礙相隨—2017人權紀念音樂會」，邀請台灣全人關懷照護服務協會身障朋友、台灣歌謠創作家鄭智仁醫師、知名聲樂家莊美麗及小提琴家林振詮演出。

現場以故事敘說結合音樂表演方式，演出望春風、辛德勒的名單、落雨的時節等多首蘊含人權議題的曲目，用音樂帶領大家回顧過往，追求人權所付出的努力，吸引大批人潮駐足聆聽。

民政局長張乃千表示，市長陳菊帶領高雄成為人權友善的宜居城市，特別重視人權價值的深化與推廣，2009年成立「高雄市人權委員會」，作為市府推動各項人權政策的平台，保護市民生命、自由、財產、尊嚴權及追求幸福等權利。

張乃千指出，高雄在台灣民主轉型與人權發展進程中，深具舉足輕重、不可抹滅的歷史意義，民政局在國際人權日，舉辦人權紀念音樂會，傳達「人權」並非憑空而來，都是前輩們前仆後繼，排除各種障礙爭取而來的，對於現在所擁有的友善人權環境，民眾應該要珍惜，加入關心人權議題的行列。