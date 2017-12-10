抗議眷村屋毀人去 高師大師生馬路辦展

林芃序、陳褘媃的行為展演《痛痛飛飛》，在樂群村快樂地投放紙飛機。（記者蘇福男攝）

2017-12-10 18:04

〔記者蘇福男／岡山報導〕高雄岡山樂群眷村7年前被指定為古蹟與歷史建築，至今仍被國防部以圍籬隔離，民間組織想進駐認養，卻不得其門而入，高雄師範大學跨領域藝術研究所與美術系師生今天下午在眷村馬路上開辦藝術展演，對國防部放任眷村屋毀人去做美麗的抗議。

國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順表示，國防部目前沒有修繕經費，岡山眷村文化協會9月曾申請盼代為管理，但礙於樂群眷村有歷史建築及市定古蹟，故遲遲未核定，建議協會先向高市文化局提出代管請求，一旦通過，軍方在交民間參與前，樂於先讓協會代管。

據國防部統計，眷村改建前，全台共有897處軍眷村，改建後大多被拆除，僅剩30處被指定登錄為文化資產，其中，13處被國防部選定為眷村文化保存區，岡山樂群村在2010年被指定為古蹟（16幢）與歷史建築（10幢），因此得以保留至今。

岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃表示，樂群村過去為日本安置海軍飛行員和高級軍官所建，是典型的高級日式建築，房舍堅固、草木扶疏，二戰後作為中華民國空軍將校級軍官新家，繼續沿用一甲子，縱然政治上曾對立，但愛好飛行才是共同的語言與記憶，生命在這些房舍中緩緩流動，有時消失，但也不停創生。

理事長顏靜愛說，文化主管單位願意補助民間組織進駐樂群村活化文化資產，該協會向國防部申請進駐樂群村A11房舍，卻不得其門而入，連踏進庭園舉辦1天的活動都不准，眼看眷舍庭園風吹雨打、破爛不堪，令人憂心忡忡！

高師大跨領域藝術研究所與美術系師生無法如期進駐樂群村A11房舍展演藝術作品，今天下午召集6組共10位藝術家，在眷村馬路上開辦藝術展演表達抗議！

美術系4年級同學林芃序、陳褘媃的行為展演《痛痛飛飛》，2個表演段落約15分鐘，第1段2位藝術家扮演無憂無慮的小孩，在樂群村快樂地投放紙飛機，飛機能輕易飛過著火的界線，在孩童眼中，界線只是增加遊戲歡樂的契機，但同時，飛機也是岡山空軍眷村的象徵，是多義的符號，從另個角度看，飛機飛過的也是一條著火的跑道，傷痛、疲累、希望、文化記憶和村落傳統，不該永遠處在跑動的狀態，究竟何時才能安居？

第2段藝術家穿上自製的樹葉衣，踱步於這條由小火堆所構成、遍地飛機殘骸的場域，隨著身上葉片的逐漸凋零，帶領觀眾進入如夢般的荒原，看見事實，也看見純真是突破僵局可能的路。

美術系4年級同學洪樂夷、柯沛而的創作《公告，這裡有古蹟！》，透過興建一座由公告裝置起來的新圍籬，反映古蹟僅能透過窺視來理解的荒謬。

洪郁雯和洪子涵的《過門長度》作品，以衛生紙環繞著圍牆、門與樹木等空間，除隱喻封閉、固著、難以動彈的異化關係，衛生紙上還描繪著藝術家走訪眷村、聆聽故事後的風景圖像。