高市本週8場徵才活動 釋出1184個職缺

2017-12-10 18:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理8場徵才活動，提供1184個職缺，歡迎求職朋友踴躍應徵。

12月12日（二）下午2時30分有2場徵才，一場在楠梓就服站舉辦，「高健雷射精機、全台物流、川湖科技、統一精工速邁樂」等6家廠商，招募儲備站長、CNC銑床綜合加工師傅、倉管員等152人；另一場在寶業滯洪公園生態教育推廣教室，由「力高工業、亞瑟環境清潔、佳馨居家護理、人杰老四川餐飲」等6家廠商，聯合徵求75名儲備人員、晚班清潔員、照顧服務員等。

12月13日（三） 辦理3場徵才，下午2時在三民就服站，由「太子保全、正新保全、保時潔清潔」招募52人；同時間左營區福山里活動中心，則由「寶雅國際、台灣住礦科技、易華電子、日月光半導體、中鋼保全」等11家廠商，聯合提供儲備店長、各類工程師、高鐵物流配送員等407個職缺；第三場為下午2時30分在小港區福德祠辦理，「海光企業、旗勝科技、阿洲小吃部、天二科技」聯合徵才，職缺包括職業安全衛生管理員、廚師、外場服務員等93名。

12月14日（四）辦理2場徵才，上午9時30分在岡山區前峰里活動中心，由「昕秝開發行銷、台灣福興工業、南六企業」等釋出100個工作機會；下午2時30分在宏昌里活動中心，「芮可企管顧問、全益警備保全」招募65人。

12月15日（五）上午9時30分在楠梓就服台的徵才活動，廠商有「楠梓電子、華泰電子、日月光半導體、台灣恩智浦半導體」等，提供各類工程師與技術員、物料經辦員、品檢員等計240個職缺，相關徵才訊息可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）瀏覽，或電洽733-0823轉408。