黑手變身花式棉花糖大叔！原來都是為了他們‧‧‧‧‧

梁弘鍵從黑手變身為棉花糖大叔，為家扶兒義賣募款。（記者劉曉欣攝）

2017-12-10 18:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕平日在彰化縣汽車修配廠當黑手的梁弘鍵今天化身為花式棉花糖大叔，這一切都是為了彰化家扶中心的家扶兒募款義賣！

「做愛心很快樂！」梁弘鍵說，他因為出遊看到有人在做花式棉花糖，看了非常喜歡，就用手機錄影之後，回家反覆練習，就自學成功，因為還要忙著鈑金烤漆的工作，只有假日才有接下婚禮喜宴的預約工作。

梁弘鍵今天把花式棉花糖搬到了彰化師範大學寶山校區，因為彰化家扶中心在此舉辦「歲末送暖的愛心園遊會」，在全場127個攤位當中，花式棉花糖大受歡迎，屬於人氣排隊的愛心攤位，就是為了等梁弘鍵手工做的花式棉花糖，他不只自己來義賣自己的棉花糖，連孩子也一起來當小助手，用行動幫助家扶兒。

今天彰化家扶中心的愛心園遊會，共吸引將近萬人到場，同時招待全縣1200戶的扶助家庭，愛心攤位不只是賣小吃，也有聚隆纖維來義賣自家的吸水毛巾、印花毯的人氣產品，還有民間的音樂中心出動小樂手，現場表演讓人打賞；家扶兒劍道班為了「劍道環島學習旅程」，也義賣自己做的紙捲陀螺與手鍊。

為了體驗台灣早期「手工縫傘骨」的代工年代，今天更有許多親子一起體驗，才發現原來縫傘骨一點都不簡單，花費力氣才縫好1支傘，彰化縣長魏明谷也當場體驗，連他也大呼「真是不簡單」，希望大家能夠一起支持「無窮世代」，幫助家扶兒！