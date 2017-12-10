里長搶救老樹 打造「台灣之門」綠地

鹿耳門溪自行車橋旁的「台灣之門─鹿耳門」石碑。（記者蔡文居攝）

2017-12-10 18:07

〔記者蔡文居／台南報導〕去年六河局進行曾文溪十二佃排水線拓寬整治，一棵50餘年的老樹瓊崖海棠就位在河道邊，面臨被砍除命運，當地的安南區顯宮里長林志英覺得可惜，經過與六何局協調後，協助移植到顯宮里鹿耳門溪自行車橋旁的「台灣之門─鹿耳門」石碑綠地，如今老樹已重現生機。

國際獅子會300-D1區今天特別選在該綠地舉辦「樹造幸福，一人一樹愛地球」植樹活動，在老樹瓊崖海棠周遭廣植各種花木，希望樹木長成後，成為地方一處休閒新處所。

今天包括國際獅子會300-D1區總監歐鎮平、環保委員會主席林金嬌及顯宮里長林志英等人一起種下200多棵花木，包括中東海棗、土沈香、苦楝、大葉欖仁、大葉山欖等20餘棵喬木，以及200棵的矮仙丹。

林志英表示，去年他發現六河局在土城高中附近的十二佃排水線進行整治，因河道邊有一棵栽種了50餘年的瓊崖海棠，長得十分高大，經協調後進行移植，並於去年先進行斷根，今年移植過來後，目前已長出新葉。

他說，鹿耳門溪自行車橋為當地的重要景觀地標，上週也將社區入口的「台灣之門─鹿耳門」的石碑移到這裡，由於當地沒有什麼大樹，這次很感謝國際獅子會的協助，出錢出力種下200多棵花木，未來成蔭後，可望成為地方一處美麗的休閒綠地。