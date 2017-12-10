被笑容感動 林啟通幫助喜憨兒組「大器樂團」

2017-12-10 18:18

〔記者李忠憲／台中報導〕周大觀基金會唐寶寶「大器樂團」今天應邀到國道清水服務區，扮演耶誕老人表演傳愛，讓民眾提前過耶誕。幕後催生者林啟通說，10多年前義演中看到他們的笑容，因此感動，決定放棄工作，專心投入志工陶笛教學，希望社會大眾能給他們更多支持與掌聲。

國道清水服務區今天上午有個特殊的表演團體登台演出，原來是唐寶寶「大器樂團」，扮成耶誕老人義演傳愛，吸引許多民眾駐足欣賞，立委盧秀燕、顏寬恒父子等人也共襄盛舉。

周大觀文教基金會創辦人周進華說，全台共有40萬名身障者，四分之一是喜憨寶寶。這些生命鬥士去年成立大器樂團，讓全台風景區都成為他們的表演舞台，預計明年2月中旬，他們將遠赴芬蘭及瑞典共5所難民學校送愛。

大器樂團幕後催生者，也是全球熱愛生命獎章得主林啟通說，他在14年前因一次的義演，被台下喜憨兒笑容所感動，因此放棄工作投入志工陶笛教學。

林啟通表示，正常孩子吹Do Ri Mi二分鐘可學會，但對喜憨兒，有人卻得花8年才學成，能夠持續投入教學，是因為「孩子的笑容，是他教學最大動力！」

樂團成員周以嘉已擁有22張街頭藝人證照，連最難的台北市都征服。周媽媽表示，照顧以嘉26個年頭，常常騎機車載她到戶外融入人群，家中貼滿大字報，只要認識了就撕掉，撕得越多就越有信心。

成員許育瑋花8年才學會吹Do Ri Mi，許爸爸說，育瑋學習較慢，初期也曾因教不會發脾氣，但慢慢摸清孩子狀況，回家後放慢腳步教導而漸入佳境，每考上一張證照，育瑋總是高興地說「多一張！」。