中市府與IKEA展出 「共好社宅」魅力

「給家更多可能」創意生活展吸引許多民眾參觀。（記者張菁雅攝）

2017-12-10 17:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與IKEA宜家家居合作舉辦「給家更多可能」創意生活展，在市民廣場打造10間不同型態的居家空間。副市長林依瑩今天下午前往參觀，並表示，豐原安康段社會住宅正受理申請入住，市府藉由這次展覽，讓民眾實際感受共好空間，打造有溫度的家，也呼籲民眾把握機會，踴躍申請豐原安康段社宅。

豐原安康段社會住宅即將完工，讓台中成為全台最早動工、也最早完工社會住宅的地方政府。為讓市民提前感受台中「共好社宅」的魅力，市府與IKEA合作在市民廣場舉辦「給家更多可能」創意生活展，以小預算、小空間、鄰里共享及永續生活等元素發揮創意，設計10間3至5坪戶外開放式互動展間，讓民眾感受新生活型態，開展以來，參觀民眾絡繹不絕，展期將至17日。

住宅發展工程處也在展區內設立「給『荷包』更多可能」的展區，提供豐原安康段社宅位置、申請條件、租金等說明，並呈現安康段社宅的健康關懷服務站、社會服務站及共好實踐基地的規劃內容。

林依瑩表示，豐原安康段社宅已開放市民申請，未來台中市社會住宅不只提供優質的硬體建築，更把社會福利、健康關懷、青創協助及社區營造導入其中，提供優質的居住環境與共好的生活型態、全方位的照顧。

都發局長王俊傑指出，豐原安康段社宅申請期限至29日，截至目前申請件數已超過800件，相當踴躍，歡迎民眾把握機會，儘早提出申請，入住最有溫度的家。

IKEA行銷總監程耀毅則表示，每處都蘊含著共好核心價值及空間創意，例如，「給熱愛更多可能」展間，呈現生活習慣相仿的住戶一起共享客廳、餐廳等空間，讓彼此逐漸培養家人親密感，並藉此降低承租金額，減輕生活負擔。

開放的戶外展間讓民眾可實地體驗 。（記者張菁雅攝）