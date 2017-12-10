漏接電話未能阻止自殺 她辭職成立越配權益促進會

移居台灣24年的馮玉英（中）成立桃園市越配權益促進會，要照顧在台灣遇到問題的新住民姊妹。（記者陳昀攝）

2017-12-10 17:19

［記者陳昀／桃園報導］來自越南的馮玉英23歲與先生移居台灣，為協助在台生活需協助的同鄉姐妹，5年前成立「桃園市越配權益促進會」，協助解決婆媳、就業、創業等問題；東安國小校長黃木姻，翻轉大家對新住民的負面偏見，轉向發展多元文化特色課程。市府社會局今天表揚新住民傑出楷模、業務績優服務人員與友善企業，共23組獲選。

47歲馮玉英24年前移居台灣，因語言不通到國語識字班學習中文3年，後來到外籍婚姻、勞工仲介公司上班，發現很多新住民姊妹除了面臨語言不通，還有婆媳、工作或家庭等問題，當時就常熱心幫助姊妹。

「我很後悔沒接到那通電話…」她說，曾有來台不久、適應不良的新住民姊妹打電話向她求助，她因忙碌沒接電話，未料再回撥時對方已想不開自殺，讓她毅然辭去工作，5年前成立「桃園市越配權益促進會」，協助同鄉面臨的家暴、經濟、婆媳、就業等問題，如今會內有100多位成員互相扶持，她更是手機24小時不離身，就怕錯過協助任何人的機會。

黃木姻表示，過去很多人把新住民當成弱勢，她卻認為是讓孩子學習不同文化的機會，於是10年前先在福安國小推動課程，培訓新住民家長當講師，到校講述家鄉文化、歷史等，如今到了東安國小不但持續推動課程，還創立「新光舞蹈團」，成員大多是原住民族、新住民孩子，這些孩子的家長就是舞蹈團教師。

黃木姻說，要協助新住民適應生活，不是只給金錢的補助，也要讓他們有空間發揮才能，現在校內不少小朋友都以身為新住民為榮，甚至寒暑假會互相分享回外公外婆家的經驗，也更關心國際事務。