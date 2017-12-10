宜蘭烏龍茶冬茶評鑑 冬山茶農楊一明摘特等獎

2017-12-10 16:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣「宜蘭茶」冬季優良茶品級鑑定，今公布獲獎名單，由冬山鄉茶農楊一明，摘下冬季烏龍茶組特等獎；由於楊今年也在五月春季茶品級鑑定，獲頒烏龍茶組「特等獎」，今又摘下冬茶組冠軍，也被讚是「雙喜臨門」，特等獎茶葉每台斤身價可望突破1萬2千元。

「宜蘭茶」優良茶品級鑑定，分為春茶及冬茶，冬茶項目在今年12月舉行，參賽者須以今年10月至12月1日前採收的茶葉為主，且必須具備產銷履歷驗證，或有機農產品驗證才能報名；共有來自三星鄉、大同鄉、礁溪鄉、冬山鄉等地茶農、合計有114組茶品參賽。

主辦單位宜蘭縣茶葉發展協會，邀請農委會茶業改良場副場長邱垂豐、股長潘韋成擔任評審，依照香氣60％，茶葉外觀、水色各占20％進行評分。

經過嚴格評審，烏龍茶組項目，由楊一明摘下特等獎；新品種組特等獎，則由冬山茶農劉君平拿下，得獎茶葉每台斤售價可望達1萬2千元。

製茶、種茶超過卅年的楊一明說，茶的好壞，除茶園先天環境及氣候影響外，田間管理、肥料、水分掌握也是重要環節；他認為，是他在田間管理下苦心，對茶株的照顧也非常用心，才能摘下春茶、冬茶特等獎。

宜蘭縣茶葉發展協會每年舉辦「宜蘭茶」春季、冬季優良茶品級鑑定，再依照品質建議定價，今年春茶比賽特等獎1台斤1萬2千元，頭等一獎8000元，頭等獎4千8百元；冬茶特等獎，也是1台斤1萬2千元，頭等一獎8000元，頭等獎4千8百元。