苗縣夢花文學獎 邱慶淩3兄弟二度同獲獎

邱慶价（右二）邱慶淩（中）、邱慶越（左二）三兄弟，二度同時獲苗栗夢花文學獎殊榮，表現亮眼。（記者張勳騰攝）

2017-12-10 15:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣夢花文學獎徵文今年邁入第20年，對苗栗文學的扎根與傳承及推展具指標意義。其中來自通霄鎮的邱慶淩、邱慶越、邱慶价三兄弟分別以高中新詩和國中新詩獲獎，這是他們連續參加四屆夢花文學獎以來，第二度一同獲獎，表現亮眼。

苗栗縣政府教育處指出，夢花文學獎徵稿於今年3至4月收件計805，較去年498件增加307件，成長62％。

值得一提的是，來自通霄鎮的邱慶淩、邱慶越、邱慶价三兄弟，從103年開始投稿，繼第18屆夢花文學獎後，今年第二度三兄弟同時獲獎。邱慶淩和邱慶越分別以新詩「輕輕滑落的黑白鍵」和「我作莓心養尊貴」同獲高中新詩組優選，邱慶价則以「八腳先生傳」再度榮獲國中新詩組優選。

現就讀國立苑裡高中的邱慶淩說，他是以療傷的方式來寫「輕輕滑落的黑白鍵」這首詩，詩中記述他小學時在校外樂器行學鋼琴的感傷回憶，他說，「詩可以是感傷的，詩同時也是撫觸心靈深處的佛手，可以拯救心的缺口，讓我們的生命可以得到安頓」。

以「我作莓心養尊貴」新詩獲獎的邱慶越，目前就讀台中市長春藤高中，他說，去年是他四年來第一次與獎擦身而過，古有「臥薪嚐膽」之說，他則「望莓養心」，以草莓看透這一年來脆弱而自省的心。

邱慶价是烏眉國中三年級的學生，從國小六年級開始參加文學獎徵選，這次以詠物詩「八腳先生傳」獲獎，他說，他喜歡自然科學，喜愛觀察小動物，他把蜘蛛形容成舞者、藝術家、道士，並以電影蜘蛛人的行俠仗義形象來反諷蜘蛛原本冷漠而孤獨的特質。