預防一氧化碳中毒 南市補助167人遷改熱水器經費

南市消防局宣導提供一氧化碳中毒潛勢戶申請補助遷移或更換燃氣熱水器。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-10 15:35

〔記者王俊忠／台南報導〕寒冷冬季是一氧化碳奪走寶貴人命的好發時節，消防署統計十三年來全台有一九一人因一氧化碳中毒身亡，其中八成是將燃氣熱水器裝在屋內密閉空間釀禍。南市消防局今天舉行預防一氧化碳中毒宣導會，明年一月起針對這類中毒潛勢戶提供申請補助遷改熱水器經費，一戶補助最高三千元，名額一六七人，歡迎民眾申請。

南市消防局表示，一０五年南市發生一件有人受傷的一氧化碳中毒案，幸無人死亡；今年迄今沒有任何一氧化碳中毒案發生，提醒台南地區民眾在天冷使用燃氣熱水器時要保持室內通風，避免因熱水器燃燒不完全產生一氧化碳釀成憾事。

南市消防局今天在台灣文學館演講廳針對瓦斯行、燃氣熱水器安裝業者召開宣導會，由已擔任獸醫師的前消防替代役男林郁泓設計的「貓又」防一氧化碳宣導大使與防一氧化碳中毒行動劇擔綱演出。

消防局火災預防科指出，「保持室內通風」是防範一氧化碳中毒最好的方法，民眾須檢視家中燃氣熱水器的形式與安裝位置，若熱水器安裝在室內且無排氣管排出戶外，或熱水器安裝在陽台，但陽台有加裝窗戶或曬掛衣物，都可能有一氧化碳中毒潛勢，消防局從一０七年一月一日至四月三十日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換燃氣熱水器，一戶最高補助台幣三千元，明年補助名額有一六七戶，額滿會提前結束，請民眾速洽鄰近消防分隊申請。

內政部將今年十二月到明年二月訂為一氧化碳預防季，南市消防局規劃一系列宣導活動，除了今天預防說明會，明年一月二十七日在市立文化中心有狀況劇快閃活動，歡迎民眾參加，全民共同防範一氧化碳中毒、珍愛生命不糊塗。