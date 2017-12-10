田中千人寫生比賽 企業家圓20年夢

2017-12-10 15:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕愛畫畫的孩子不會變壞，心中有愛的孩子不會做怪。喬大企業董事長陳新典今日聯合PUMA合正機械等企業公司，在家鄉田中「陳羅蜜蜂公園」與高鐵彰化站，舉辦一場千人寫生繪畫活動，不少繪畫好手湧入田中小鎮，陳新典看了開懷大笑，感動的說，終於完成自己20年來的願望。

彰化田中今日在高鐵彰化站及陳羅蜜蜂生態紀念公園，舉辦「禮讚田中音閱交響曲」千人寫生繪畫活動，參賽組別從幼兒園組到成人組共6組，報名人數超過1200人，是田中地區近年最大型的寫生活動，彰化縣副縣長陳善報、田中鎮長謝文賢、高鐵董事長江耀宗、台北市政府觀傳局長簡余晏等人與會。

陳新典表示，長年旅外經商發現，日本、歐洲等先進國家對孩童的藝術教育，相當用心，如果從小學習繪畫，對於事物的認知可以更有自主性，對社會更有愛，培養正確的心靈價值，而且舉辦活動，家長們也會一起陪同，也能增進親子關係，認為進步的國家就是應該多舉辦寫生比賽。

陳新典說，6年前以母親之名創辦陳羅蜜蜂生態紀念公園，用意之一就是要提供一處適合民眾寫生的地方，今年6月時向田中鎮長提議獲認同，遂找來當地企業PUMA合正機械公司總裁蕭義明一起為活動贊助；蕭義明說，愛畫畫的孩子不會變壞，心中有愛的孩子不會做怪，這次有上千人來完成好友願望，相挺很值得。

參賽的台中成功國小美術老師林宜恆說，目前國內很少有成人組的寫生活動，因此只要知道哪裡有比賽都會積極去參與，有時不是為了得名，而是喜歡現場與高手切磋的機會，作畫中被民眾肯定，心情就會很開心，也是鼓勵畫家創作的動力，這次選在陳羅蜜蜂公園作畫，想畫出活動創辦紀念的意義。

鹿東國小四年級生陳映臻說，彰化高鐵區是當地最美建築，想畫出全家人搭乘高鐵出遊歡樂的畫面；北斗家商廣告設計科三年級生邱貞翎則說，趁放假與同學來參賽，也希望累績得名成績，增加升學加分實力。

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