超狂近600桌霸氣婚宴不收禮 六組總舖師上演美食秀

嘉義縣議員葉孟龍婚宴上的現切鮪魚秀。（鮪魚秀提供）

2017-12-10 15:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員葉孟龍前天晚上在新港鄉舉辦婚宴，568桌流水席不收禮金，盛大場面被稱為「超霸氣流水席」；六組總舖師上演各項美食秀，其中有超大現切鮪魚秀，主桌及其中3百桌由甫獲2017台灣之光百業達人「行動外燴達人」的26歲總舖師林塏翰等人負責，超霸氣的現切鮪魚秀，讓現場賓客現夾現享美味，直說超狂。

葉孟龍與同鄉美女黃楷睎的婚宴，嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣議長張明達、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛等賓客出席，前農委會副主委翁章梁也到場祝賀。

葉孟龍父親是前新港鄉長葉日朗，他則是連任第二屆縣議員，重視體育發展及幼兒托育、教育環境，多次在縣議會發言爭取改善，獲得好評。

林塏翰來自布袋鎮，學習、從事餐飲業10年，22歲初任總舖師，4年來努力學習；他說，負責葉孟龍議員婚宴的總舖師阿宏師是他的師傅，很感謝師傅給予機會承接鮪魚秀工作。

林塏翰說，現切鮪魚秀就是要新鮮，他請屏東東港鮪魚秀業者陳雅惠、桃園業者等送來6尾鮪魚，每尾重量從40多公斤到70多公斤，由6位師傅現切處理，民眾直接排隊夾取最新鮮的鮪魚肉；許多民眾看到婚宴上竟可以看到整條大鮪魚，還可見識現切鮪魚秀，直說「太驚人了！」從沒參加過這麼豪氣澎湃的婚宴，免收禮金的流水席已經很難得，「還能免費看鮪魚，吃鮪魚！」

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