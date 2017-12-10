滑水金牌爆冷門運動心酸 協會：妳玩完了！

曾為台灣拿下滑水金牌的女選手林芝韻爆冷門運動選手的心酸。（圖擷自林芝韻臉書）

2017-12-10 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣滑水好手林芝韻先前發文，她努力練習了好幾個月，在6個月內增肌5公斤，只希望在明年韓國平昌冬季奧運的舞台上，替台灣爭光，但就在比賽登記截止前不久，收到雪橇協會通知「沒有經費」，她因籌不到錢出賽不得不含淚放棄。

林芝韻講述自己在滑水運動上，同樣面臨補助不足的困境，滑水協會認為林女將雪橇與滑水協會混談，會損及滑水協會形象，語出威脅「再不撤文就抵制妳」。

據《風傳媒》報導，2014年林芝韻參加亞太滑水錦標賽，拿下2金1銀的好成績，這也是台灣滑水史上首面金牌。在滑水界玩出心得後，生性好動的她又再度接觸了雪橇，並於亞洲2016亞洲雪橇錦標賽上以1分38秒965摘銀。

已取得雪橇國手資格的她，苦練好幾個月，更遠赴歐洲做6週的訓練，3月回台後，做了為期6個月的增重訓練，但卻於9月初卻收到協會通知，「沒有經費讓她去參加冬運前的練習與資格賽，如果要去需要自費30萬左右」，她只能被迫放棄。

她感嘆冷門運動悲歌就是這樣，再爆先前參加滑水比賽，確定有出賽資格後，協會會給一萬塊經費，但經費根本不夠實質支付，另外教練還要自己找、贊助自己談，有一次去拜託國外教練教學時，被對方問：「奇怪，這不是協會的工作嗎？」

此番發言卻引來中華民國滑水總會不滿，嗆說這是林女與其他協會的事，不滿被混為一談，認為受到毀謗及侮辱，發聲明批：「不懂得反饋感恩協會教練群」。

對此林芝韻表示，自己被私下除了被要求撤文外，甚至被威脅「在滑水這塊Game over了」、「所有協會跟運動員一定會抵制妳」、「滑水總會理事長看到妳就完了」，林芝韻說她事後反覆查看文章，並不知道哪裡說錯話，不懂為什麼只是說出冷門運動選手困境會被打壓成這樣，讓她很害怕，也讓她思考放棄滑水選手生涯。

滑水總會澄清「這不是威脅」

不過，滑水總會澄清「這不是威脅，而是站在朋友角度」，聲明只想澄清雪橇、滑水是不同的協會，放在一起講怕民眾誤會觀感不佳，林誤會了。