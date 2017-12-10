古坑鄉長新北賣柳丁 邀大家柳丁節到雲林好「七逃」

古坑鄉公所在新北市淡水金色水岸半月形廣場辦柳丁展售會，大受歡迎。（記者廖淑玲翻攝）

2017-12-10 14:36

［記者廖淑玲／雲林報導］為推廣雲林縣古坑在地優質柳丁，古坑鄉公所今天在新北市淡水金色水岸半月形廣場辦展售會，分享金黃橙香的好滋味，並邀大家柳丁節到雲林好「七逃」。

古坑鄉長黃意玲今天邀請生產有機認證、產銷履歷的柳丁農北上設攤展售，2000台斤的柳丁被搶購一空，其中老欉的有機柳丁每台斤叫價60元，另有甜柑、帝王柑等也大受歡迎，展現雲林農產的軟實力。

黃意玲率領公所同仁及農民在現場榨柳丁汁，邀消費者品嚐柳丁風味吐司，行銷古坑新鮮柳丁，讓大台北地區民眾直接與農民購買優質認證的柳丁，既能安心消費，又支持本土農民與農產。

黃意玲說，古坑地區柳丁栽種面積超過1100公頃，今年氣候平順柳丁盛產，一般每台斤售價20至30元間，若是友善農法栽種者則從35元起跳，古坑鄉公所17日將在古坑綠色隧道中央草坪區推出柳丁節，以「金黃橙香童樂會」為主題要和大朋友、小朋友同樂。

黃意玲表示，柳丁節當天活動有親子帶動跳、造型氣球互動表演，還有「我愛柳丁」多項親子趣味遊戲，過關者即贈送柳丁造型飛盤扇，帶大家見識別開生面的柳丁彈珠檯、極速柳丁等遊戲，華山基金會也將在現場設攤，當天捐贈發票者就可參與「柳丁寶寶」造型風鈴DIY體驗，歡迎共襄盛舉。