露天焚燒不像話 濃煙嗆鼻、遮蓋行車視線

田園後方又在放火燒，今日空氣稍微好轉，誇張的露天焚燒也「不缺席」。（民眾提供）

2017-12-10 14:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這煙也燒得太誇張！今天天氣回溫，高屏的風向也轉為西北風，原位於背風面還有下沉氣流的空污污，被吹得一乾二淨，潮州測站就出現久違的黃燈（普通空品），不過空氣一好轉，露天焚燒又在假日的中午出現，明顯為規避查緝。

枋寮鄉民投訴，指今天中午在北勢寮庄內，又有人露天焚燒，由於就位在蓮霧園後，加上現在也是收成期，縣內針對部分農民貪圖方便就隨意焚燒已告發60餘件，推斷應該就是又在亂燒農業廢棄物。

居民投訴指出，今天好不容易見到藍天，但到了中午就聞到令人不耐的煙味，一出門才發現白煙竟燒得像狼煙，白霧一片根本看不到後方山脈；鄉民批「燒成這樣是點到煙霧彈嗎？」、「空氣稍微變好就放火？」。

近來因為環保局稽查漸趨嚴格，連假日和傍晚都出勤，不少農民竟然在凌晨時分就放火，而現在竟連中午吃飯時間都被拿來當「生火時間點」，誇張的是煙還飄到省道上，不論空品還是交通，皆有影響安全之虞。

東港高中的地球科學教師邱廷熙則指出，露天燃燒是所有去化方式中最糟糕的選項，其實還有集中破碎作肥、送焚化爐等方式，再不濟也有聯合國建議第三世界的「火箭爐」，都遠比露天燃燒來得更好。

田園後方又在放火燒，今日空氣稍微好轉，誇張的露天焚燒也「不缺席」。（民眾提供）