給3萬薪要員工去拚 他舉例嗆慣老闆「頭殼壞掉喔？」

2017-12-10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年來物價飆漲薪水卻沒漲，使得低薪問題是政府亟需面對的課題。網購達人「486先生」昨在臉書粉專PO文指出，有一位老闆不滿自己員工做事態度積極性與參與度都不好，因此詢問他該怎麼帶領員工。結果比對完薪資與福利後，「486先生」忍不住嗆這名老闆，給香蕉當然只能請到猴子，「月給3萬多就想要員工拚命，你是頭殼壞掉喔？」

「486先生」表示，這名老闆私訊他，說很羨慕他們公司的員工，拍了很多的行銷影片效果很棒，因此要求自己員工也要學習拍片，但拍出來的影片品質很差，「員工積極性與參與度都不好」讓他很生氣，因此詢問他是如何做到的。

「486先生」看完之後反問這名老闆「公司同仁的薪資是多少」，對方表示是三萬多元，「我跟他說，你應該聽過給香蕉只能請到猴子這句話吧？我説我們同事平均薪資在五萬五，加班都給加班費，中午提供午餐，每年寒暑假招待同仁出國旅遊一年玩兩次，出國玩公司還照發薪水的」。

「486先生」還透露，自己公司的同仁不但珍惜這份工作還非常團結，甚至連PT（時薪人員）也都很認真；「你一個月就三萬多還要同事心甘情願去為你的業績去拼，我直接問他：你是頭殼壞掉喔？結果這老闆就沒有繼續問下去了..... 」。

「486先生」直言，這名老闆「叫他的人為『員工』這些人員都是來做工的，我叫我們同事為『同事』，大家一起為了目標來共事，光態度就不一樣了」。網友也在下方留言，「現代的老闆很多幾乎都是要馬兒跑又要馬兒不吃草」、「老闆們都該認真看看」、「你對員工多好，員工就為你付出多少！」、「說的真好，給香蕉只請的起猴子拉，那位老闆看到應該很不爽，哈哈哈哈」。