去年今天25萬人凱道挺同婚 同婚團體促立修民法

同婚團體持續爭取婚姻平權。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-12-10 13:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是世界人權日，關注同婚權益的婚姻平權大平台發表聲明指出，去年同日號召了25萬人上街頭，後來歷經民法修正案一讀通過、大法官做成釋字第748號解釋，後面卻再無進展，婚姻平權大平台除對民進黨政府表達譴責，也呼籲立即修正民法，實現婚姻平權。

婚姻平權大平台指出，去年此時在凱道舉辦了「讓生命不再逝去，為婚姻平權站出來」音樂會，號召了25萬人在凱道後，民法修正案馬上在月底順利完成委員會的審查，接著又獲得今年初司法院宣布受理同婚釋憲案，3月時召開憲法法庭審理，5月時大法官做成釋字第748號解釋等進展。

婚姻平權大平台接著說，此後並未迎來政府的回應或是展開法案協商、邁向三讀通過，反而是一連串的等待、失望與遺憾。民進黨團總召柯建銘宣稱要等行政院版送來後才要啟動協商，行政院同婚專案小組開過幾次會後就再無進展，蔡英文總統在選前承諾支持婚姻平權的短片成了網友嘲諷的對象。

在世界人權日的今天，婚姻平權大平台除了譴責民進黨政府在婚姻平權法案的拖延、對於同志權益以及性別平等的毫無作為，也提出包括「立即修正民法，實現婚姻平權」、「完整檢視各項政策，立刻採取保障同性配偶之相關行政措施」等2項訴求，希望政府能夠兌現諾言。