結合民間力量 柯P：力推老、幼臨托

台北市長柯文哲10日前往湖光基督教會湖光棻館兒童青少年發展中心參訪，並與小朋友一同唱歌跳舞，提前歡度耶誕節。（記者劉信德攝）

2017-12-10 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天一早就到內湖區參訪湖光教會，並與現場小朋友一起做卡片、帶動唱，蹦跳活動讓柯文哲直呼「錢難賺」、「好累！」他致詞時表示，湖光教會推動青少年輔導班、婚前婚後輔導班、日間臨時托顧等服務，都是社會局想做，但還不夠普遍的，回去會跟社會局討論，如何結合政府跟民間力量，推動老人與小孩的臨時托顧，年輕人才能安心在外面工作。

湖光教會是內湖區第一所教會，在地耕耘超過一甲子，近年致力推動社會福利工作，開設包含兒童故事屋、兒童劇團、青少年營隊、社區親職講座等活動，同時設立長者關懷據點，提供長者多元活動、共餐、日間臨時托顧等服務。

市長柯文哲上午率領市府團隊參訪湖光教會，由湖光教會主任牧師文亮簡報，介紹目前執行中的各項社會福利服務工作。柯文哲針對「長者日間臨時托顧」特別關注，還向隨行的市長室主任蔡壁如表示「這很好」。

柯文哲致詞時指出，湖光教會做了很多政府該做的社會福利事業，像是青少年輔導班、婚前婚後輔導班，老人日間照顧，還有各種臨時托育服務，他常在講政府力量有限、民間力量無窮，因此要思考如何讓政府跟民間NGO可以合作，做好社會福利工作。

柯表示，在一個社會當中，要優先把小孩子跟老人照顧好，年輕人才能安心的外面工作，今天來看一看，有很多啟示，會去再跟社會局長許立民商量，如何結合民間力量做好社會福利工作，他稱讚湖光教會不僅是宗教場地，在文化、教育、社會福利都做得很好。

會後受訪，現場媒體詢問柯似乎在托顧方面，對湖光教會有些想法？柯文哲說，台北市的年輕爸媽有個特殊需要，就是如果臨時有事，小孩子要寄托在哪，又或者幫忙帶的阿公阿嬤有事請假兩天，小朋友要擺在哪？因此他認為台北市應該要建立臨時的托顧服務，不管托嬰或托幼，「一直想要找地點，這裡（指湖光教會）就是很好的地點」，雖然是預約制，但回去再跟社會局討論。