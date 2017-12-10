今天不看病！台中榮總帶200名癌症等病童啃爆米花、看電影

今天不看病，我們看電影！台中榮總帶200名癌症等病童啃爆米花、看電影。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-10 13:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天不看病，我們看電影！

台中榮總在耶誕節前夕，今日帶200名兒癌或心臟病童一起前進電影院看電影，幼童興奮抱著香噴噴的爆米花，享受重新投入人群中的休閒，開心看卡通電影，中榮小兒血液科及心臟科主任黃德亮與詹聖霖均到場向眾人致意，兩人對著大家說，「今天不看醫師，看電影」，讓現場彷彿同樂會。

台中榮總考量，對癌症及罕病病童、家屬來說，因治療之路漫長，或是考量病童的身體抵抗力等因素，「看一場電影」都是一個難及的夢想，獲南山人壽慈善基金會、中華民國兒童癌症基金會協助，今日向電影院包場，邀請200名病童及家屬，一起前進電影院放鬆看電影。

中榮指出，因病童或家屬平時因治療，多少降低公開場合的休閒，邀進電影院盼讓大家放鬆，另眾人因有治療經驗，均建立正確衛生觀念，眾人均會配合戴口罩，保護彼此的健康，降低病童受到傳染等情況，才包場邀請大家同樂。

電影欣賞會消息傳出，就有不少病童興奮以待，中榮小兒血液科主任黃芳亮指出，有病童本來已有化療療程計畫，還特地表達希望「請假」看電影，了解病童面對治療的歷程，在評估病童的情況後，只可病童情況允許者，均讓病童「放假」。

中榮小兒心臟科主任詹聖霖指出，應邀貴賓中也有部份小兒先天性心臟病的病童，他說，多數先天性心臟病患者多會是出生不久就檢查出情況，目前已高達7、8成的患者治療不必再「開心」，以心導管技術即能治療控制，應邀幼童多是定期追蹤者，面對邀約也開心不已。

7歲的小如2年前診斷罹腦癌，手術後也接受近2年的療程，吃盡苦頭的小如病情控制良好，照顧她的阿嬤其實也罹淋巴癌，自己剛接受完所有療程不久，孫女卻接著生病，她一肩扛起照料責任，細心照料，祖孫倆攜手看電影，小如開心說，這幾天就等著這件大事，能跟這麼多人一起看電影好好玩。

小如阿嬤則用過來人的經驗分享，遇到就面對，撐下去就對了，現在能跟孫女一起健康看電影，就是最佳見證。

黃芳亮說，兒癌以白血病最多，每年15歲以下患者約有200例，目前白血病治療率可達9成，籲家長若子女罹病，不必過度擔心化療的副作用，目前很多藥物已大幅降低副作用，只要積極治療，均能控制。