擔任志工超過8千小時 69歲長照模範生獲金質獎

2017-12-10 13:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］長照模範生！宜蘭林陳雲霞雖然已經69歲，但是關懷社區長者不遺餘力，11年來累積服務時數超過8千小時，訪視社區內200多戶長者，獲得全國績優志工金質獎。她說，有力氣就繼續做，做到不能動為止。

69歲的林陳雲霞從民國95年開始，加入礁溪時潮社區志工隊，已經擔任志工11年，現在更是志工隊隊長，累積服務時數超過8000小時，她每天早上8點半就到關懷據點報到，然後到處探視，她說，社區內超過200戶長者她都親自去關懷過，幫她們量血壓，陪伴她們聊天，希望他們可以感受到社會的溫暖。

林陳雲霞說，有一次訪視，還及時救了一名70多歲的老阿嬤，當時阿嬤躺在房內床上，大家以為她還在睡覺，可是下午4點多早就過了午睡的時間，覺得奇怪所以進房門看看，發現阿嬤正在抽搐，趕緊打119叫救護車，才救回阿嬤一命。

「有力氣就繼續做，做到不能動為止。」林陳雲霞今年已經69歲，其實早已變成「被關懷的對象」，她說，以前去關懷人家，現在變成人家來關懷自己，但是她還是想繼續當志工，因為這是很有成就感的事情。

社會處表示，宜蘭縣共有1萬5千名的志工伙伴在社會各角落默默付出，典禮中表揚的全國志願服務績優志工分為金牌獎有10人、銀牌獎有11人，銅牌獎則有64人，大家在社會福利、衛生保健、文化和教育等領域貢獻所長，另外還有全國衛生福利志願服務績優志工金質獎18人、銀質獎23人和銅質獎22人，共148名長期熱心服務的志工獲獎。