美不勝收！ 合歡山今晨現火燒雲美景

合歡山今晨出現「火燒雲」美景。（圖擷取自太魯閣國家公園臉書）

2017-12-10 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕今天白天冷氣團減弱，各地為多雲到晴的好天氣，而回暖的氣候，也讓合歡山出現「火燒雲」的美景，讓人讚嘆不已。

太魯閣國家公園管理處人員在臉書上分享，今晨合歡山出現的「火燒雲」以及數張冰霰的美景照片，讓不少網友直呼：「好美！」

不過由於通往合歡山的路面仍有積雪結冰，國家公園管理處也提醒上山的民眾請自備加掛雪鏈，即時路況諮詢也請洽詢埔里工務段。