被退學4次 黃春明今獲第3個名譽博士

台灣當代重要的鄉土作家黃春明，今天在母校國立屏東大學校慶中獲頒終身貢獻獎及名譽博士學位。（記者邱芷柔攝）

2017-12-10 12:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣當代重要的鄉土作家黃春明，今天在母校國立屏東大學校慶中獲頒終身貢獻獎及名譽博士學位，這是繼宜蘭佛光大學、國立台北教育大學後，黃春明獲頒的第3個名譽博士。

除黃春明外，屏東大學今天也頒授傑出校友教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全、眼盲心不盲的嘉義大學特殊教育學系助理教授蔡書憲等人。

今天頒授儀式上，黃春明特別感念屏東的師長教導，先後被退學了4次，最後終於在屏東大學的前身屏東師範畢業，他說，「要是那次屏東大學的校長沒有原諒我，就沒有人認識黃春明是誰了！」

黃春明說，他在宜蘭縣羅東鎮出生，小時候愛打抱不平，先後被羅東中學、頭城中學退學，還曾到台北當過1年電器行學徒，後來自學考上台北師範又被退學，在校方引薦下轉到台南師範，但還是被退學，最後來到屏東師範，當時校長虧他是「流」學生，並告訴他「從羅東一路流到屏東，屏東再留下去就是巴士海峽了，巴士海峽沒有師範學校喔！」

黃春明說，當時年輕氣盛，經不住同學粗口羞辱，在屏東師範還是打了一次架，當時的校長張效良原諒了他，他一直以屏東師範為榮，也因為校長的諄諄教誨與包容，才有今天的黃春明。

黃春明創作多元，以小說為主，另有散文、詩、兒童文學、戲劇、撕畫、油畫等創作，其作品曾被翻譯為多國語言，曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中國時報文學獎。