頭份竹南體驗農家樂 相揪結土窯焢蕃薯

2017-12-10 11:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕好天氣好心情，作夥來焢蕃薯！苗栗一掃連日陰雨天氣，今早太陽露臉，頭份市及竹南鎮也各自舉辦一年一度的結土窯、焢蕃薯活動，現場共約吸引逾4000名民眾，扶老攜幼一起共襄盛舉，大人們賣力挖土堆結土窯，小孩們開心在田間奔跑，體驗難得的傳統農家趣。

頭份市公所今年補助濫坑社區活動中心50萬元舉辦「客家情土窯夯~結窯焢番薯」體驗營活動，共開放600組約3600人到休耕農地體驗早期農家建土窯、焢番薯的樂趣，現場還加碼摸彩送出20隻烤土雞。民眾今天也起了大早，趁著好天氣，除了抱著大會免費贈送的番薯外，也自備香腸、筊白筍、柑橘等食材，大人們手腳俐落地以紅磚做基底，再一鏟一鏟的挖起濕土堆疊土窯，並撿拾農地廢棄木材、稻草生火，四處飄著土窯香氣。而竹南鎮海口社區發展協會也在休耕農地邀來社區居民一起來焢窯，1000多人在田間穿梭，現場熱鬧溫馨。

有民眾為重溫古早農家樂，特地從台北遠道而來，開心表示：「住在都市的孩子都沒機會可以體驗古早味的活動，趁此機會有吃又有得玩，增進親子感情。」頭份市長徐定禎也說，公所每年由不同里社區舉辦結土窯、焢蕃薯活動，除了有彼此較勁，拚場比熱鬧，也帶動地方觀光發展，希望現場民眾都能玩得開心，明年再來共襄盛舉。