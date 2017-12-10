救內湖交通 柯文哲：重新檢討都市計畫

針對內湖交通問題，台北市長柯文哲表示，明年會有一個12行政區的通盤檢討計畫，屆時也會把內湖交通納入，再做一次處理。（記者劉信德攝）

2017-12-10 11:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對內湖交通問題，台北市長柯文哲今受訪時表示，明年會有一個12行政區的通盤檢討計畫，屆時也會把內湖交通納入，再做一次處理。他強調，交通問題常常不是交通問題，是都市計畫失敗，要回到根本解決，以交通為導向整理一遍台北市的都市計畫。

市長柯文哲上午出席內湖區湖光教會耶誕活動後，接受媒體聯訪時，談到如何改善內湖交通問題。現場媒體提問，有沒有要看內湖交通工程？柯表示，內湖交通工程在府內都有做過檢討，至於港墘路拓寬，則是配合內湖之心興建。

媒體追問，內科交通怎麼救，之前市府推動捷運早鳥優惠跟計程車共乘都失敗？柯文哲對此說，內湖真正是都市計畫失敗，最近府內在討論TOD模式（Transit-Oriented-Development，TOD），以交通為導向的都市建設；整個北市的都市計畫要以交通為邏輯，重新修一遍，剛好明年有12行政區通盤檢討，會配合再做一次處理，交通問題常常不是交通問題，是都市計畫失敗，要回到根本解決，以交通為導向整理一遍。