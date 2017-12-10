日本拍賣網驚見台灣雲豹標本？賣家出價12.7萬...

雲豹標本相當逼真。（圖取自日本奇摩拍賣）

2017-12-10 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本奇摩拍賣網驚見有賣家販賣台灣雲豹的標本，從賣家PO出的照片來看，這隻雲豹相當逼真，張牙舞爪的模樣幾乎和真實的雲豹無異，賣家出價48萬日圓（約台幣12.7萬元），但在今天10時18分已結束拍賣。

賣家在商品描述中透露，這是在1970年代造訪台灣時，帶回日本的雲豹標本，因這隻雲豹標本並未完成DNA鑑定，無法區分亞種，不能確定品種是台灣雲豹，不過，這隻雲豹標本的花紋均有台灣雲豹的特徵，他研判可能是台灣雲豹。

賣家表示，這隻雲豹依其身形判斷應是幼體，全長75公分、身長45公分，大概是貓的3到4倍大。賣家指出，販賣的雲豹標本毛皮品質好，腿部還有4個爪子，保養狀況良好，購買會贈送可將雲豹固定在地面的矽膠墊，還會附註冊卡。

拍賣時間從週五（8日）晚上6時45分開始，到今天上午10時18分，目前已結束拍賣，似乎沒人購買。

有網友將拍賣訊息分享至臉書，並留言，「這個如果真是台灣的不知道哪個單位能標下來」，引起網友討論，網友在底下留言：「這是台灣雲豹嗎？」、「不要是中國製的就好」、「賣家在商品描述中描寫得很詳細耶」。

台灣雲豹在台灣原住民文化中占著重要元素，如魯凱族及排灣族都有和雲豹相關的神話傳說。台灣雲豹原本棲息在中低海拔闊葉林間，在土地被大量開發之後，被迫遷往高山如玉山和北大武山；但自80年代中期起，便沒有人再看到野生台灣雲豹，一支由台美生態學者合組的研究團隊，歷經13年調查，在2013年4月宣布台灣雲豹可能已經滅絕，2014年4月更認定台灣雲豹已經滅絕。而目前雲豹的4個亞種也都瀕臨滅絕。

台博館本館保存的台灣雲豹標本。（資料照，記者趙世勳攝）

雲豹標本身形不小。（圖取自日本奇摩拍賣）

雲豹標本張牙舞爪的模樣幾乎和真實的雲豹無異。（圖取自日本奇摩拍賣）

雲豹標本。（圖取自日本奇摩拍賣）

雲豹標本全長75公分、身長45公分。（圖取自日本奇摩拍賣）