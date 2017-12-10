疼惜土地、助家扶學子 高公局南工處種子義賣

高公局南工處今日在福高東山服務區義賣種子手作作品與盆栽，義賣活動至下午4點，攤位一開始布置就吸引大批民眾駐足。（記者王涵平攝）

2017-12-10 11:05

〔記者王涵平／台南報導〕高公局南工處今日在福高東山服務區義賣種子手作作品與盆栽，所得全數捐贈北台南家扶中心助學金，活動至下午4時，歡迎民眾響應，疼惜土地、幫助弱勢學子向學。

義賣活動一開始布置就吸引大批民眾駐足，今天活動以耶誕節為主題，琳瑯滿目的作品都是精心手作，從單純種子創作到各種吊飾、裝置藝術等，讓人愛不釋手。

高速公路局南區工程處總務課長丁小莉表示，104年南工處開始設置種子概念館，希望種子也能發揮更大用處，因此結合種子手作老師創作的作品義賣，所得全數捐贈北台南家扶中心助學金，幫助弱勢學子向學。

北台南家扶中心也感謝高速公路局南工處、南仁湖企業的協助，一起傳遞幸福心情、散播愛的種子。丁小莉表示，4年來透過種子義賣捐助家扶經費近70萬元，歡迎大家共襄盛舉。

南工處表示，種子概念館主要是以生態、環保為目標，提醒大家珍惜自然資源，透過種子手作創作義賣，也能重視偏鄉兒童教育的重要性，平時也會在種子館創作研習，歲末舉辦義賣募款，與南仁湖集團舉辦種子義賣活動，希望各界有更多機會認識果實種子。