保健》可樂對牙齒有何影響？ 英實驗發現驚人後果

長時間浸泡於可樂中對牙齒造成的損害十分嚴重，且不可逆。（擷取自《太陽報》）

2017-12-10 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕過去常有「可樂會溶掉牙齒」的傳言，也是愛喝可樂的民眾討論的熱門話題，英國口腔健康協會（Oral Health Foundation）近日針對7款飲料對牙齒的損害程度進行實驗，將健康的人齒放入不同飲料中，並在14天後分析該飲料造成的影響。

綜合外媒報導，實驗結果證實，可樂對牙齒造成的損害非常嚇人，短短2天時間，就將健康牙齒從原本的白色化為褐色，表面上還出現類似腐蝕的痕跡；14天後牙齒更是硬生生斷成兩截，表面顏色及腐蝕痕跡更為明顯。主持該研究的阿特金斯（Dr. Ben Atkins）指出，在大量礦物質流失後，牙齒結構變得十分脆弱，最終才斷成2截。

此外，長時間浸泡於蘋果酒、氣泡酒中，對牙齒造成的不可逆損害也不容忽視，其中以氣泡酒造成的傷害尤為驚人，在14天的連續浸泡後，原本潔白的牙齒雖未被染色，但其外層已遭侵蝕，在鈣質嚴重流失的情況下，表面已化為粉末。在這狀態下的牙齒，阿特金斯評論「很像粉筆粉末」。

阿特金斯進一步解釋說，這是由於上述飲料通常屬於酸性，同時內含相當高的糖分，因而能與牙齒快速進行反應，若民眾長時間讓飲料停留於口中，或飲用頻率過高，的確有可能出現輕微的腐蝕狀況，琺瑯質的鈣質成分亦有可能因而流失。

左為實驗前的健康牙齒，中為浸泡於可樂2日後的狀況。（擷取自《太陽報》）

浸泡在可樂中整整14天後，該牙齒結構已受嚴重損害，並從中斷成2截。（擷取自《太陽報》）