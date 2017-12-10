今晨再創入冬最低溫 明起迎下波涼冷空氣

大陸冷氣團雖已減弱，但受到輻射冷卻效應影響，今凌晨低溫仍刷新入冬以來平地最低溫紀錄。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-10 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕前兩天影響台灣的大陸冷氣團，雖於昨晚開始逐漸減弱，但由於晴朗、風弱的地方會產生強大的輻射冷卻效應，今晨反而創下入冬以來最低溫紀錄，氣象專家吳德榮指出，今白天氣溫明顯回升，明起再迎下波涼冷空氣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中刊文表示，受強大輻射冷卻效應影響，截至今天清晨5時50分，全台各地最低氣溫分別為新屋11.0度、嘉義11.3度、新竹11.5度，就連台北也降至12.7度，幾乎全面刷新上述各測站入冬以來的低溫紀錄。他進一步解釋說，雖然大陸冷氣團已於昨晚逐漸減弱，但正因如此，在雲少、風弱的空曠地區，入夜後的輻射冷卻效應反而很強，才產生這樣的狀況。

吳德榮接著指出，告別清晨的低溫，今各地氣溫明顯回升，白天晴朗舒適，日夜溫差大。明起受東北季風帶來的涼冷空氣影響，北台灣轉涼，中部以北早晚微冷，但水氣較少，各地都還能見到陽光，僅在北海岸、北部山區及東北部有一些零星降雨的機率，至於中南部則維持晴朗穩定的天氣型態。

吳德榮表示，週二至週四（12、14日）北台灣水氣增多，迎風面降雨機率提高，天氣也轉涼，週五（15日）開始天氣再度好轉，白天氣溫明顯回升。他說，值得注意的是週六（16日）將有強冷空氣南下，強度可能與過去這波差不多，不過此模擬結果距離現在還久，有較大的不確定性。